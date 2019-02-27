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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليخترق مستوى 56.05 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على محاولة السعر استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر إغلاق الشمعة اليومية بالنسبة للمستوى المذكور، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تتخطى 57.46 لتصل إلى 65.00، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 54.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 58.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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