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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليبتعد عن مستوى 1.3226، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.3360 كمحطة رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات فوق 1.3226 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3170 والمقاومة 1.3360
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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