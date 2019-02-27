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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار محاولات لاختراق المقاومة 1.1395، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق المكاسب خلال الجلسات القادمة، لكننا لا زلنا على الحياد إلى أن يؤكد السعر اختراق هذه المقاومة أو كسر الدعم 1.1305 ومن ثم تحديد الأهداف التالية بشكل أدق.
وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصادر هذا الصباح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1280 والمقاومة 1.1460
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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