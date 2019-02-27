شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الدار العقارية" تعتزم الاستحواذ على "الاتحاد بلازا" و"مركز الاتحاد للطيران" مُقابل 1.2 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "الدار للاستثمار" المملوكة لشركة "الدار العقارية" عن عزمها الاستحواذ بالكامل على الاتحاد بلازا ومركز الاتحاد للطيران بصفقة تجارية مع "الاتحاد للطيران"، وذلك مُقابل 1.2 مليار درهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، بأنها في إطار هذه الصفقة، ستمتلك الاتحاد للطيران حصة كاملة لمجمع مقره الرئيسي بنسبة 100%.

وأوضحت الشركة أن المجمعات الثلاثة كانت قبل هذا الاستحواذ تحت ملكية مشتركة بالتساوي بين شركة "الدار العقارية " و"الاتحاد للطيران"، بنسبة 50% لكلا الطرفين.

وتتوقع الشركة أن تكتمل هذه الصفقة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وفي إطار هذه الصفقة، ستقوم الدار بإدارة الديون الحالية ضمن الشراكة في الاتحاد بلازا ومركز الاتحاد للطيران، بما يتماشى مع سياسة الديون في الدار للاستثمار التي تحافظ على نسبة القرض إلى القيمة بمعدلات 35 % إلى 40%.

ووفقاً للبيان، فمن خلال هذا الاستحواذ، ستضيف الدار للاستثمار إلى محفظة إدارة الأصول، 789 وحدة سكنية، و17.9 ألف متر مربع من المساحة المكتبية و11 ألف متر مربع للمحلات التجارية.

وستحقق الدار للاستثمار 100 مليون درهم في صافي الإيرادات التشغيلية سنوياً، والتي تم تسجيلها سابقاً كجزء من حصة الأرباح المحققة من الشراكة بين "الدار العقارية" و"الاتحاد للطيران"، مضيفة أنها ستستفيد من عقد الإيجار طويل الأمد الذي يوفر إيرادات قوية.

وجدير بالذكر أن الدار العقارية حققت صافي ربح بلغ 1.854 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 2 مليار درهم خلال العام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 6.3 مليار درهم مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليار مليون درهم في العام 2017.