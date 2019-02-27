شكرا لقرائتكم خبر عن "بترورابغ" تتعاقد مع "جاكوبز الهندسية" لتقديم خدمات التصميم الهندسي في مشروع "تطوير زيت الوقود" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن توقيعها عقداً مع مجموعة جاكوبز الهندسية لتقديم خدمات التصميم الهندسي وإدارة المشاريع في مشروع تطوير زيت الوقود التابع للشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن هذا المشروع سيقوم بتحويل زيت الوقود منخفض القيمة، والذي يمثل 25% تقريباً من إنتاج المشتقات المكررة بمجمع بترورابغ الصناعي إلى ديزل ومنتجات أخرى عالية القيمة ذات مواصفات عالمية.

يُذكر أن الشركة أطلقت، في سبتمبر الماضي، الدارسات الأولية لمشروع رفع مستوى وتطوير منتج زيت الوقود منخفض القيمة والمتمثل في إنشاء معملين رئيسيين ومرافق ثانوية أخرى لتحويل زيت الوقود منخفض القيمة لديزل ومنتجات أخرى عالية القيمة ذات مواصفات عالمية، وذلك بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 75 ألف برميل يومياً تقريباً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 669 مليون ريال خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في العام 2018 يرجع إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة. وقابل ذلك جزئياً تحسن الأداء التشغيلي وأسعار ومبيعات المنتجات البتروكيماوية.

وارتفعت الإيرادات إلى 41 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 34.2 مليار ريال في العام 2017.