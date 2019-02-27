شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيار" تتحول للخسارة وتتكبد 142 مليون ريال خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الطيار للسفر القابضة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسارة بلغ 142 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 489 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 613 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 808 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر في العام 2018 يرجع إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 8% ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض في متوسط هوامش العمولات/الإيرادات لقطاع السفر والسياحة.

وحققت الشركة خسائر انخفاض فى شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 421 مليون ريال وباستبعاد الأثر الناتج من خسارة انخفاض فى شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية يصبح صافى الربح 276 مليون ريال سعودي.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.9 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 2.1 مليار ريال في العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن حجوزات المجموعة عبر منصاتها الالكترونية ارتفعت خلال 2018 بنسبة 44% مقارنة مع العام 2017 (من 1387 مليون ريال إلى 2004 مليون ريال)، ويتمتع هذا القطاع بنمو متسارع انطلاقاً من استراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع المبيعات الالكترونية.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغت 163 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 480 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.