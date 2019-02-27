شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 4 جلسات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تكبد أول خسارة خلال أربع جلسات ، لتنزل من أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل بالأمس ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع تقييم المستثمرين للتطورات الخاصة بنتائج الأعمال وتوقعات الأرباح ،وترقب اجتماع الرئيس الأمريكي مع زعيم كوريا الشمالية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تراجع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى أربع جلسات ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع السلع المنزلية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض سهم " بايرسدورف" أكثر من 9% ، بعدما خفضت الشركة المصنعة لمنتجات "نيفيا" توقعاتها للأرباح خلال هذا العام.

وانخفض سهم إير فرانس كيه إل إم بأكثر من 11% ، بصدد تسجيل أكبر خسارة يومية فى أكثر من عشر سنوات ، بعدما أنباء عن حصول الحكومة الهولندية على حصة أكبر فى الشركة ،الأمر الذي قد يصعد التوترات بين هولندا وشركائها الفرنسيين.

من المقرر أن يجتمع اليوم فى العاصمة الفيتنامية "هانوي" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ، حيث تتطلع القمة إلى العمل على تحسين العلاقات بين البلدين ، بالإضافة إلى مناقشة موضوع نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.4% .

فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، بعد التطورات الأخيرة حول "بريكست".