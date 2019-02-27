شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 182.38 ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.16% بما يعادل 0.29 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 182.38 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 198.35 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد