شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تسيطر عليه الموجة التصحيحية الصاعدة – تحليل – 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ويأتي هذا الارتفاع وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.06% بما يعادل 0.10 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 184.99 ، طيلة ثبات الدعم 169.20 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد