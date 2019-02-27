شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، وبعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات معهد البترول الأمريكي ، وبدعم تأكيد أوبك الاستمرار فى تنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي بالرغم من ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بحلول الساعة 09:59جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.99$،وسجل أعلى مستوي 56.19$ ،وأدنى مستوي 55.52 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 65.88$ للبرميل من مستوي الافتتاح 65.71$ ،وسجل أعلى مستوي 65.90$ ،وأدنى مستوي 65.40$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.1% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 55.01$ للبرميل ،وصعدت أيضا عقود برنت بنسبة 1.6% ، بعدما سجلت مستوى 64.47$ للبرميل الأدنى منذ 15 شباط/فبراير الجاري .

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 22 شباط/فبراير ، فى ثاني انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

وعلى حسب هذا البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 443.3 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ الأسبوع المنتهي 11 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.8 مليون برميل ، فى سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.

أشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" إلى إنها ستستمر فى تنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي على الرغم من ضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هذا الأسبوع للتوقف عن دعم السوق.

وتنفذ أوبك حاليا بالاشتراك مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم "روسيا" اتفاقا عالميا لخفض المعروض بالسوق بواقع 1.2 مليون برميل يوميا ، للمساعدة فى إعادة التوازن للسوق ودعم الأسعار.