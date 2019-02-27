شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تصدر منشورا للتحقق من صحة التقدير المبدئى للحصص العينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منشور عام رقم (4) فى إطار تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين فيما يخص التحقق من صحة التقدير المبدئي للحصص العينية وأصول والتزامات الشركات. كنا يتضمن المنشور أيضا ما يتعلق بالفحص المسبق لتعديل الهياكل المالية للشركات.

كانت هذه تفاصيل خبر الاستثمار تصدر منشورا للتحقق من صحة التقدير المبدئى للحصص العينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.