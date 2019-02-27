شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 187 ريال، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة 197 ريال، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 171 ريال كمستوى اول ثم 160 ريال كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 197 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 180 وبين مستوى المقاومة هو 190 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط