شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، في ظل استمرار تداوله في نطاق ضيق ما بين مستوى 16.80 درهم ومستوى 17.05 درهم منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي، كما نلاحظ اقتراب حدي مؤشر "Bollinger Bands" من بعضهما البعض مما يشير الى قرب تغير الاتجاه العرضي الحالي للسهم، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.92 وبين مستوى المقاومة هو 17.06 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد