شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على مكاسبه القوية استنادا على احتمالات تأجيل "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه القوية مقابل الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى فى خمسة أشهر تقريبا ، استنادا على احتمالات تأجيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" لعدة أشهر ، الأمر الذي قد يجنب البلاد احتمالات الخروج الفوضوي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 07:45 جرينتش،ليتداول عند 1.3258$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3250$،وسجل الأعلى عند 1.3261$ ، والأدنى عند 1.3233$.

حقق الجنيه يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.2% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر 1.3288$.

تحققت تلك المكاسب القوية مع تزايد الآمال حيال تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ، بالإضافة إلى هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية بعد تعليقات "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

عرضت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي " يوم الثلاثاء على البرلمان فرصة التصويت على تأجيل انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي وهو ما يعرف عالميا باسم " بريكست" ، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالات تجنب الانفصال بدون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي.

تأجيل الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ،والذي يحل فى 29 آذار/مارس المقبل ، يعزز من فرص حصول الحكومة البريطانية على بعض التنازلات من قادة أوروبا لتخفيف القيود التي جاءت فى اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر ،ورفضه البرلماني البريطاني خلال كانون الثاني /يناير الماضي.