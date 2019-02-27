شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 49 سنتا أو ما يوازي 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة. وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65 دولار للبرميل، مرتفعا 44 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.



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