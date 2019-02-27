شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشيخ: بدء المرحلة الثانية من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إليكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن بدء المرحلة الثانية من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إليكترونيا فى الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات ، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى والتى شملت تحديث بيانات الموظفين فى دواوين الوزارات ، ويقوم الجهاز حاليا بمرحلة تدقيق هذه البيانات مع كل جهة على حدة ، قبل البدء فى تسليم نسخة إليكترونية كاملة من بيانات موظفيها على جهاز حاسب آلى متصل من خلال الشبكة المؤمنة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الجهاز لأمناء الجامعات لبدء العمل فى المرحلة الثانية من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إليكترونيا .

وقال الدكتور صالح الشيخ إنه سيتم تزويد كل جامعة بحساب إليكترونى تستخدمه فى مد الجهاز ببيان معتمد ومختوم بإجمالى عدد موظفى الجامعة "الكادر العام والكادر الخاص والمهن الطبية"، يشمل القائمين بالعمل والموظفين غير القائمين سواء كانوا فى أجازات خاصة او مرضية أو معاريين للداخل أو الخارج أو منتدبين ، وستقوم كل جامعة بترشيح واختيار 50 شابا من الطلاب أو حديثى التخرج ، لتكوين فريق عمل المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى وفق معايير تتناسب مع المشروع ، بالإضافة إلى ترشيح عدد 3 منسقين من كل جامعة للإشراف عليهم ومتابعتهم إداريا وفنيا .

وأضاف أن الجهاز سيقوم بتزويد كل جامعة بعدد 50 جهاز حاسب لوحى به شريحة محمول للاتصال بالشبكة المغلقة والمؤمنة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، على أن يتولى فريق العمل بالجهاز تدريب مسئولى الجامعات وفريق العمل من الشباب الخاص بالمشروع على التطبيق الاليكترونى باستعمال الحاسب اللوحى .. مؤكدا على توفير دعم فنى وتعاون وثيق من الجهاز للجامعات أثناء عملية التنفيذ

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور صالح الشيخ استعرض فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى عقد فى فى 22 ديسمبر الماضى تفاصيل استعداد الجهاز للمرحلة الثانية من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إليكترونيا .