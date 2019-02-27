شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسرا عدد 11.19 نقطة ليصل إلى مستوى 8445.03 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.08% رابحا عدد 2.98 نقطة ليصل إلى مستوى 3517.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 9.6 مليون سهم بقيمة 187 مليون ريال، وارتفعت أسهم 37 شركة، فيما تراجعت 66 شركة.

وتراجع 12 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.47%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%.