مصراوي - كتبت- عايدة رضوان:
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم وفقًا للمعايير الـ 5 التي جرى إقرارها، ستبدأ اعتبارًا من أول مارس المقبل.
وأضاف مدكور -في تصريحات لمصراوي-، أنه سيتم إبلاغ غير المستحقين عن طريق بون الصرف "إيصال صرف السلع أو الخبز"، اعتبارًا من أول مارس، على تستقبل الوزارة طلباتهم على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين "www.tamwin.com.eg"، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر...
كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد.. تعرف على توقيتات حذف غير المستحقين من بطاقات التموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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