شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ABC مصر يستهدف الوصول بتمويل المشروعات الصغيرة لـ800 مليون جنيه فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر، أن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى 800 مليون جنيه، فى عام 2021، أى بعد 3 سنوات من الآن، من إجمالى المحفظة فى الوقت الحالى الذى يصل إلى نحو 320 مليون جنيه، والتى تمثل 9% من محفظة الائتمان والقروض الكلية.

وأضاف أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البنك يستهدف التوسع فى ضخ التمويلات لكافة أنواع المشروعات الكبرى وتشمل البنية التحتية، والكهرباء والطاقة والقروض المشتركة فى تلك القطاعات، مؤكدًا أن بنك ABC مصر، يستهدف الوصول بنسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلامس 20% من محفظة الائتمان الكلية بعد 3 سنوات من الآن.