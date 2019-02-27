شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى لمواد البناء: مليار جنيه متأخرات المساندة التصديرية لأعضاء المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن مستحقات أعضاء المجلس المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات بلغت مليار جنيه، مضيفا أن المجلس عرض عدة مقترحات على وزارة التجارة لصرف تلك المساندة منها إصدار وزارة المالية أذون خزانة كضمانات مقابل حصول المصدرين على قروض من البنوك أو مقاصة مستحقات المصدرين بمديونياتهم لدى الجهات الحكومية.

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المجلس عرض أيضا على وزارة التجارة 6 محاور لبرنامج دعم الصادرات الجديد ترتكز على تعميق المكون المحلى، زيادة القيمة المضافة، وزيادة فرص التشغيل، متابعا أن صادرات قطاع المجلس انخفضت خلال عام 2018 بنسبة 4% لتصل إلى 5.1 مليار دولار، ونستهدف زيادتها العام الجارى إلى 5.5 مليار دولار من خلال التوسع فى أسواق التصدير خاصة لأفريقيا.

وقال جمال الدين، إن المجلس يستهدف تنظيم 4 زيارات إلى دول القارة السمراء خلال العام الجارى لدول جيبوتى، نيجريا، كوت ديفوار، غانا، لعقد اجتماعات ثنائية مع الشركات المستوردة.