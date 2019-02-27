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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للارتفاع بعد التذبذب الجانبي الذي شهده في الجلسات الأخيرة، ليبقى الاتجاه الصاعد المتوقع فعالاً للفترة القادمة، بانتظار اختبار مستوى 0.7250 بشكل رئيسي.
الثبات فوق 0.7145 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، في حين إن تجاوز المستوى المستهدف سيمد مكاسب الزوج لتصل إلى 0.7420 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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