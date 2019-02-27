- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بسلبية – تحليل - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بميل هابط طفيف في محاولة للابتعاد عن مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي يشكّل مقاومة لحظية جيدة الآن عند 1329.70، بانتظار التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1319.26، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 1312.00 بشكل مباشر.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1336.20 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1340.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يبدأ بسلبية – تحليل - 27-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.