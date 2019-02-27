شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للمقاومة المحورية 1.1395 ويرتد هبوطاً من هناك، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، ليبقى السعر عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالمقاومة المذكورة والدعم 1.1305، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.1443 ثم 1.1550، بينما كسر الدعم سيضغط على الزوج للانخفاض نحو 1.1180 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1280 والمقاومة 1.1460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي