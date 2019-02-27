شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يزحف نحو الأسفل – تحليل - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر اللايتكوين دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليقترب من مناطق التشبع في الشراء، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يدفع السعر لاستئناف الموجة الهابطة المتوقعة على المدى اللحظي، والتي يتواجد هدفها الرئيسي عند 34.95.

الثبات دون 46.25 يمثل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار حاجز 50.00 دولار قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 47.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط