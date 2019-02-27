شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل لا يزال عالق – تحليل - 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الريبل محاولة لاختراق مستوى 0.33 دون أن يتمكن من الثبات فوقه، ليبقى محصوراً بين هذه المقاومة والدعم 0.29، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار تأكيد اختراق أحد المستويات المذكورة لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو 0.24 كمحطة رئيسية تالية، بينما اختراق المقاومة سيفتح باب بدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستوى 0.41 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي