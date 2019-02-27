سعر الإيثريوم ينتظر الكسر – تحليل - 27-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بمحاولات الضغط على مستوى 137.24، بانتظار تأكيد الكسر لفتح الطريق أمام التوجه نحو 116.50 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي. المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام التداولات اللحظية، ليدعم التوقعات باستمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 154.00 والثبات فوقه. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 120.00 والمقاومة 154.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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