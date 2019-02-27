سعر عقود خام برنت يعيد الاختبار – تحليل - 27-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب حول الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 عند هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع واضح في الشراء الآن.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه اللحظي الهابط، والذي يستهدف اختبار مستويات 63.95 ثم 63.10 قبل العودة للارتفاع من جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تأكيد اختراق 65.75 سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد دون الحاجة للانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.95 والمقاومة 67.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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