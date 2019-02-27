شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإيرادات يصعد بأرباح "حديد الإمارات"44% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة حديد الإمارات، عن ارتفاع أرباحها- قبل خصم الفوائد والضريبة والإهلاك واستهلاك الدين- بنسبة 44% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" - حققت الشركة صافي أرباح بلغ مليار درهم مقابل صافي أرباح بلغ 678 مليون درهم في العام 2017.

وارتفعت القيمة الإجمالية لإيرادات الشركة بنسبة 15% العام الماضي إلى 7.5 مليارات درهم مقارنة بـ 6.6 مليار درهم في عام 2017.

وخفّضت الشركة نسبة الديون إلى الأصول بنسبة 9% من 56% خلال عام 2017 إلى 47% خلال عام 2018.

وأكد سعيد عمران الرميثي الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة نجحت في توفير احتياجاتها من مكورات خام الحديد المادة الرئيسية في تصنيع الحديد من 6 شركات حيث تغلبت الشركة على تداعيات أي نقص محتمل في مكورات الحديد بسبب الأزمة الأخيرة التي لحقت بشركة فالي.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف العام الحالي زيادة عدد أسواق تصدير منتجاتها إلى 44 دولة بزيادة 4 دول عن 2018 الذي دخلت فيه 6 أسواق جديدة ومن بين أبرز أسواق 2019 السوق العراقي الذي أضافته الشركة .

وأوضح الرميثي أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لشركة حديد الإمارات العام الماضي بلغت 3.1 ملايين طن توزعت بواقع 2.514 مليون طن في الأسواق المحلية و631 ألف طن في الأسواق بالخارج.

وتعود ملكية حديد الإمارات للشركة القابضة العامة (صناعات) وهي أكبر تجمع صناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة والشركة الرائدة في تطبيق سياسة التنويع الصناعي التي تعتمدها حكومة أبوظبي.