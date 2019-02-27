شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ساما: بنوك عالمية تطلب دخول السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن طلبات البنوك الأجنبية لدخول السوق السعودية تعكس تطور التشريعات، وتأتي سرعة الاستجابة لهذه الطلبات، تشجيعا لبرنامج تطوير القطاع المالي، ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

واعتبر الخليفي أن قرار مجلس الوزراء، الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له بالمملكة، سيشكل إضافة لبرنامج تطوير القطاع المالي، ويعزز دخول المزيد من البنوك، للعمل إلى جانب نحو 27 بنكاً في السعودية، بحسب قناة العربية.

وتحدث عن وجود طلبات قيد الدراسة من بنوك عالمية تستهدف دخول السوق السعودية، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء سيعطي دفعة لدراسة هذه الطلبات، والتي تنعكس من اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالسوق السعودي.

وأوضح أن السنوات الثلاث الماضية شهدت الترخيص لثلاثة بنوك أجنبية وبنك الخليج الدولي.

وكشف، أحمد الخليفي في أكتوبر الماضي عن أن هناك 4 تراخيص جديدة للعمل بالمملكة من قبل مؤسسات مالية إقليمية لا تزال قيد الدراسة.

وسعت مؤسسات مالية عالمية في الفترة الأخيرة إلى توسيع استثماراتها بالسوق السعودية وكان من أبرزها سيتي جروب وبنك أبوظبي الأول