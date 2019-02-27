شكرا لقرائتكم خبر عن رخصة رسمية لـ"ستاندرد تشارترد" للدخول إلى السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء بالسعودية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في المملكة.

وفوض مجلس الوزراء وزير المالية محمد الجدعان بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب موافقة مجلس الوزراء ستنسق مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وكشف، أحمد الخليفي محافظ "ساما" في أكتوبر الماضي عن أن هناك 4 تراخيص جديدة للعمل بالمملكة من قبل مؤسسات مالية إقليمية لا تزال قيد الدراسة.

وسعت مؤسسات مالية عالمية في الفترة الأخيرة إلى توسيع استثماراتها بالسوق السعودية وكان من أبرزها سيتي جروب وبنك أبوظبي الأول