شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"مبادلة" توقع اتفاقية عقد استكشاف بترولي بتايلاند والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت شركة مبادلة للبترول، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عقد الإنتاج المشترك، مع شريكتها "بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة"، التابعة لشركة "بي تي تي العامة.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الاتفاقية تستهدف الاستكشاف والإنتاج من منطقة "G1/61" البحرية، التي تضم حقل "إيراوان" لإنتاج الغاز في تايلاند.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الامتياز الحالي لمنطقة "G1/61" في أبريل 2022، ومن ثَمّ ستبدأ شركة "بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة" بتشغيل الحقل.

وبموجب العقد المبرم بين الجانبين، سوف تحصل شركة "بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة" على حصة 60% من الحقل، فيما ستحصل "مبادلة للبترول" على حصة نسبتها 40% من عقد الإنتاج المشترك.

وكانت وزارة الطاقة في تايلاند قد أعلنت في شهر ديسمبر 2018 عن نتيجة المناقصة التنافسية، والتي فاز بها العرض المشترك الذي تقدّم به ائتلاف ضم كلاً من شركة "مبادلة للبترول" وشركة "بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة".

وعلى صعيد الشركات التابعة لـ"مبادلة"، قد أعلنت شركة سند لحلول الطيران"سند"، المملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للاستثمار" (مبادلة)، في وقت سابق عن إغلاق تسهيل تمويلي جديد مع بنك أبوظبي الأول.