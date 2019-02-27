شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستهدف التشغيل التجاري لخدمة الجيل الخامس في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن المملكة تخطو خطواتبحسب صحيفة الاقتصادية. حثيثة نحو التشغيل التجاري لخدمة الجيل الخامس خلال العام الجاري.

وأشار في كلمة ألقاها خلال مشاركته أمس في المؤتمر العالمي للجوال بمدينة برشلونة بإسبانيا، إلى أن المملكة تستهدف إضافة 400 ميجاهرتز في النطاق المتوسط (3.5 جيجا هرتز) للمشغلين التجاريين في نهاية فبراير 2019، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتوقع أن تسهم شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2030 في ضخ أكثر من ثمانية مليارات دولار إيرادات في سوق الاتصالات، وأكثر من 19 مليار دولار في الناتج المحلي، وإيجاد نحو 20 ألف وظيفة جديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ورجح أن تسهم شبكة الجيل الخامس في دعم 45 مليون جهاز جديد من أجهزة إنترنت الأشياء، ما يوجد سوقا تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن المملكة تتطلع أن تكون الأولى في دول المنطقة والسباقة دوما إلى تفعيل هذه التقنية، من خلال تنفيذ عديد من المبادرات التي تعنى بتوفير شبكة الجيل الخامس، للاستفادة المبكرة من مكتسباتها بفتح مجال واسع أمام عديد من التقنيات المتقدمة.

وأوضح السواحة، أن الإعلان عن بدء تطبيق ونشر شبكات الجيل الخامس سيوفر ما يزيد على 1 جيجا هرتز من الطيف الترددي المتوافر لخدمات الجيل الخامس، وفي ظل وجود أكثر من 1000 قاعدة للجيل الخامس متوافرة حاليا.

وبين أن تلك التقنية ستمكن المستهلكين في المملكة من الوصول إلى أحدث خدمات الجيل الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى ذات الصعيد، وقعت شركة الاتصالات السعودية منذ أيام 3 اتفاقيات ضمن مشروع "طموح الجيل الخامس" لنشر شبكة الجيل الخامس وتطوير خدمات وحلول مبتكرة.