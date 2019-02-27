شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهرين أمام الين الياباني والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني والأخير من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 06:41 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 110.58 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.59 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.52، بينما حقق الأعلى له عند 110.63.

هذا وقد تابعنا أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أمس الثلاثاء الماضي عن كون الاقتصاد الصيني شهد تباطؤ وتيرة النمو بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الماضي 2018 وأنه من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد الصيني وتيرة النمو المعتدلة خلال النصف الثاني من هذا العام، مدعوماً بالإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية لتعزيز التحفيز النقدي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما تطرق كورودا لكون العبء الذي قد يتحمله المواطن الياباني من جراء ضريبة المبيعات المقرر تطبيقها في وقت لاحق من هذا العام قد يكون أقل من العبء الذي تحمله من الضريبة السابقة في عام 2014، موضحاً أن بنك اليابان سيراقب تداعيات إقرار ضريبة المبيعات عن كثب وما لها من تأثير على إنفاق المستهلك الياباني وسوق العمل بالإضافة إلى دخل الأسر في اليابان.

وأفاد كورودا أن مشتريات السندات جزء هام للغاية من السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، وأنه يمثل جزء صغير من سوق الأوراق المالية في اليابان، موضحاً أن بنك اليابان لا يمتلك الأسهم بشكل مباشر، ومضيفاً أن مشتريات السندات ساهمت في تقلص المخاطر والتحديات المحلية والعالمية التي تواجه الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ويذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن عطلة مدتها عشرة أيام بداً من السبت الموافق 27 من نيسان/أبريل المقبل وحتى الاثنين الموافق السادس من أيار/مايو القادم لاحتفالات اليابان بصعود الإمبراطور الجديد للحكم هناك خلال تلك العطلة الرسمية، وذلك على أن يتم تتويج ولي العهد مع مطلع أيار/مايو، ونود الإشارة لكون تلك العطلة التي ستدوم ستة أيام عمل كاملة ستكون الأطول في تاريخ اليابان.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 75.3$ مليار مقابل 71.6$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل القائمة 0.8% مقابل تراجع 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وبالتزامن مع فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مثل أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء ضمن فعليات شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس ونوه لكون الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، إلا أنه من الضروري خلال الفترة الحالية تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة التريث والصبر لحين اتضاح الرؤية حيال بعض العوامل السلبية التي قد تثقل على كاهل الاقتصاد الأمريكي لاحقاً.

وأفاد باول بأن العوامل السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي من بينها الصراع التجاري بين واشنطون وبكين بالإضافة إلى التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية ووهن وتيرة النمو الاقتصاد العالمي مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لكبرى الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الصين واقتصاديات منطقة اليورو، وذلك بالتزامن مع استقرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة دون هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة.