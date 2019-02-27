شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها مند السادس من شباط/فبراير الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني والأخير من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 04:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1379 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1389 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1378، بينما حقق الأعلى له عند 1.1395.

هذا وتتطلع الأسواق عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل إلى صدور القراءة السنوية للعرض النقدي أم-ثري والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 4.0% مقابل 4.1% في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 3.4% مقابل 3.3% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي الألماني جينز ويدمان حيال التقرير السنوي للمركزي الألماني في فرانكفورت.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 75.3$ مليار مقابل 71.6$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل القائمة 0.8% مقابل تراجع 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وبالتزامن مع فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.