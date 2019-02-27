شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يخترق القناة الهابطة -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع اختراق السهم للقناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 9.40 درهم، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 9.70درهم كمستوى اول ثم 9.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 10.10 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط