شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4.25 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف الشهر الماضي، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 4 درهم، ومصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 4.65 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.15 وبين مستوى المقاومة هو 4.45 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد