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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تذبذب في الأداء خلال الأيام القليلة الماضي، حيث انهى تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 9.69 درهم، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق للغاية ما بين مستوى 9.50 ومستوى 9.80 درهم، ويتقرب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما هاما، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.53 وبين مستوى المقاومة هو 9.90درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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