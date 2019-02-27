شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يعوض خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5139 نقطة، وهو اعلى مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، ومقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 5150 نقطة، وفي ظل استمرار حيادية المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع انه في حالة نجاح المؤشر في تجاوز مستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5250نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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