شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى ثالث جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 10171 نقطة، الا انه استطاع ان يرتفع وينهي الجلسة عند مستوى 10225 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة المحوري عند 10300 نقطة، حيث يقابل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل المكسور لاسفل، وفي ظل حيادية المؤشرات الفنية، لذلك تبقى رؤيتنا الفنية كما هي، حيث في حالة تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 10650 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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