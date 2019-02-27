شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والأنظار على شهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الخامس من شباط/فبراير الجاريوفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الثاني والأخير من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 03:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل القادم 0.02% لتتداول حالياً عند 1,331.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,331.00$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 96.13 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 96.06.

هذا وتترقب الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 75.3$ مليار مقابل 71.6$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل القائمة 0.8% مقابل تراجع 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.5% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وبالتزامن مع فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

ويذكر أن باول مثل أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء ضمن فعليات شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس وأكد على ما تطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الذي تلي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نهاية الشهر الماضي بأن اللجنة الفيدرالية ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية.

كما أفاد باول بأن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وسط تطرقه لكون البيانات الاقتصادية تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وأن معدلات البطالة تستقر عند الأدنى لها في نصف قرن من الزمان، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من مستويات التوظيف الكامل، ومضيفاً أنه لا يرى أن مخاطر الركود الاقتصادي مرتفعه، وأن التضخم لا تزال دون هدف اللجنة الفيدرالية عند اثنان بالمائة.

وفي سياق أخر، نوهت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت أمس الثلاثاء لكون أداء الاقتصاد الأمريكي جيد وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفهم سياسات الاحتياطي الفيدرالي، معربه عن تشككها في كونه يعرف أهداف الاحتياطي الفيدرالي المحددة من قبل الكونجرس بتحقيق مستويات التوظيف الكاملة والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي نفس السياق، أوضحت يلين أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه مؤخراً لأهمية عمل الاحتياطي الفيدرالي على المحافظة على سعر صرف مناسب للدولار الأمريكي لدعم خطط إدارته التجارية أو ربما التوازن التجاري للولايات المتحدة مع دول العالم وبالأخص الصين، معربه عن كون تلك التصريحات من جانبه تعكس عدم فهم الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين لسياسات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي.

ويذكر أن يلين أعربت في مطلع الشهر الجاري عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

بخلاف ذلك، فقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع لكون هناك إمكانية توقيع اتفاق تجاري جديد مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج، مع أعربه الاتفاق "قد لا يحدث على الإطلاق"، بينما نوه الرئيس الصيني الذي من المرتقب أن يلتقي من نظيره الأمريكي في واشنطون الشهر المقبل، لكون الخلافات التجارية بين بلاده وأمريكا تتلاشي، مع أعربه عن توقعاته بأن تكون المحادثات في المرحلة النهائية أكثر صعوبة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه يوم الأحد الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "لقد حققت الولايات المتحدة تقدماً كبيراً في محادثاتنا التجارية مع الصين حول القضايا الهيكلية الهامة بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، الزراعة، الخدمات، والعملة والعديد من القضايا الأخرى"، وتتطلع الأسواق للقاء المرتقب لترامب مع جين بينج وسط آمال المستثمرين في التوصل لاتفاق يجنبهم اندلاع حرب تجارية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من الشهر الجاري أعلن وزارة الاقتصاد الروسية عن كون إنتاج روسيا من الذهب خلال العام الماضي 2018 ارتفاع إلى 314.42 طن مقابل 306.9 طن في عام 2017، وجاء ذلك في أعقاب تطرق إحصائيات مجلس الذهب العالمي مع نهاية الشهر الماضي لكون روسيا كانت أكثر الدول شراءً للذهب في 2018 ضمن سعيها للحد من الاعتماد على الدولار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأفادت إحصائيات مجلس الذهب العالمي آنذاك بأن مشتريات المصارف المركزية العالمية من الذهب ارتفعت خلال عام 2018 لأعلى مستوى لهم منذ عام 1967، حيث ارتفعت مشترياتهم إلى 651.5 طن متري بزيادة 74% عن ما كانت عليه في عام 2017 حينما بلغت 375 طن متري مع اتساع إقبال العديد من الدول على شراء المعدن الأصفر على رأسهم روسيا بواقع 274 طن متري والتي تفوقت على الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وتلهم كل من بولندا وكازاخستان.

وأفاد المجلس أن نسب الاستهلاك العالمي من الذهب ارتفعت خلال العام الماضي إلى 4,345.1 طن متري مقابل 4,159.9 طن متري في 2017، كما ارتفعت استثمارات التجزئة في السبائك والعملات الذهبية 4% إلى 1,090.2 طن متري بدعم زيادة الطلب الإيراني بواقع 222% إلى 62 طن متري، بينما استقر الطلب على المجوهرات عند قرابة 2,200 طن متري مع تعويض زيادة الاستهلاك في كل من الصين، الولايات المتحدة وروسيا لانخفاض الطلب من الشرق الأوسط والهند.

وفي المقابل انخفض الطلب من المؤسسات المالية بواقع 67% عن ما كانت عليه في 2017، وذلك حينما ارتفع المعروض العالمي من الذهب 1% إلى إجمالي 4,490.2 طن متري في 2018، ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الذهب حققت الشهر الماضي رابع مكاسب شهرية لها على التوالي موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها منذ أواخر عام 2010 وذلك بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.