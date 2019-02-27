بالأرقام.. تفاصيل حركة الطيران والمسافرين والشحن فى مطارات مصر فى 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - ارتفاع عدد الرحلات لـ 302.9 ألف رحلة

- 31.1 مليون مسافر على مدار العام

- نقل 269.2 ألف طن بضائع بـ"الشحن الجوى"

شهدت حركة المطارات المصرية، ارتفاعا وتطورا كبيرا خلال عام 2018، مقارنة بالعام السابق له، سواء على مستوى زيادة عدد رحلات الطيران، أو أعداد المسافرين، وكذلك كميات البضائع المنقولة عن طريق "الشحن الجوى".

أرقاما حديثة، كشفها جهاز الإحصاء، عن حركة الطيران والركاب والشحن فى المطارات المصرية على مدار عام 2018، أظهرت وصول عدد رحلات الطيران إلى 302.9 ألف رحلة بنسبة ارتفاع قدرها 7.8% عن عام 2017، الذى بلغت رحلات الطيران خلاله 281 ألف رحلة.

كما أظهرت البيانات الإحصائية، ارتفاع أعداد المسافرين إلى 31.1 مليون مسافر خلال 2018، مقابل 30.5 مليون مسافر فى 2017، فيما سجلت حركة الشحن الجوى للعام الماضى، نقل 269.2 ألف طن بضائع.

وطبقا للبيانات، سجل شهر أغسطس 2018، أعلى المعدلات سواء على مستوى رحلات الطيران أو حركة المسافرين، مقارنة بباقى أشهر العام الماضى، وقد يرجع السبب فى ذلك، إلى موسم الحج، الذى كان توقيته العام الماضى خلال هذا الشهر.

بلغ عدد رحلات الطيران فى اغسطس الماضى 28.6 ألف رحلة طيران، فيما سجل عدد المسافرين 3.2 مليون مسافر، فى حين سجل شهر فبراير أقل الأشهر فى عدد الرحلات بـ 20.8 ألف رحلة، و 2.1 مليون مسافر.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.. يقدم ”الخليج 365” حركة المطارات المصرية خلال عام 2018 "شهر بشهر"، والتى جاءت كالتالى:

المطار.. يناير 2018

23.9 ألف رحل طيران نقلت 2.4 مليون راكب و 26.6 ألف طن بضائع، مقابل 20.8 ألف رحلة طيران فى يناير 2017 نقلت 1.9 مليون راكب و 32 ألف طن بضائع.

المطار.. فبراير 2018

20.8 ألف رحل طيران نقلت 2.1 مليون راكب و 20.2 ألف طن بضائع، مقابل 18.9 ألف رحلة طيران فى فبراير 2017 نقلت 1.7 مليون راكب و 24.9 ألف طن بضائع.



يناير وفبراير

المطار.. مارس 2018

25.4 ألف رحل طيران نقلت 1.8 مليون راكب و 26.3 ألف طن بضائع، مقابل 21.1 ألف رحلة طيران فى مارس 2017 نقلت 2.5 مليون راكب و 23 ألف طن بضائع.



مارس

المطار.. أبريل 2018

25.6 ألف رحل طيران نقلت 2.9 مليون راكب و 22 ألف طن بضائع، مقابل 23.2 ألف رحلة طيران فى إبريل 2017 نقلت 2.4 مليون راكب و 23.3 ألف طن بضائع.

المطار.. مايو 2018

24.7 ألف رحل طيران نقلت 2.6 مليون راكب و 22.7 ألف طن بضائع، مقابل 21.5 ألف رحلة طيران فى مايو 2017 نقلت 2 مليون راكب و 21.6 ألف طن بضائع.



أبريل ومايو

المطار.. يونيو 2018

بلغ عدد الرحلات خلال شهر يونيو نحو 25.3 ألف رحلة نقلت 2.7 مليون راكب و18 ألف طن بضائع، مقابل 20.6 ألف رحلة خلال شهر يونيو 2017 نقلت 1.9 مليون راكب ، 20.7 ألف طن بضائع.

المطار.. يوليو 2018

27 ألف رحل طيران نقلت 3.1 مليون راكب و 18.3 ألف طن بضائع، مقابل 24.6 ألف رحلة طيران فى يوليو 2017 نقلت 2.4 مليون راكب و 19.4 ألف طن بضائع.

المطار.. أغسطس 2018

28.6 ألف رحل طيران نقلت 3.2 مليون راكب و 16.1 ألف طن بضائع، مقابل 26 ألف رحلة طيران فى أغسطس 2017 نقلت 2.7 مليون راكب و 19.9 ألف طن بضائع.



أغسطس ويوليو

المطار.. سبتمبر 2018

25.5 ألف رحل طيران نقلت 2.8 مليون راكب و 18.9 ألف طن بضائع، مقابل 24.8 ألف رحلة طيران فى سبتمبر 2017 نقلت 2.6 مليون راكب و 18.8 ألف طن بضائع.



سبتمبر

المطار.. أكتوبر 2018

25.7 ألف رحل طيران نقلت 2.8 مليون راكب و 20.6 ألف طن بضائع، مقابل 23 ألف رحلة طيران فى أكتوبر 2017 نقلت 2.3 مليون راكب و 21.6 ألف طن بضائع.

المطار.. نوفمبر 2018

24.2 ألف رحل طيران نقلت 2.7 مليون راكب و 23.4 ألف طن بضائع، مقابل 22.4 ألف رحلة طيران فى نوفمبر 2017 نقلت 2.2 مليون راكب و 25.3 ألف طن بضائع.



أكتوبر ونوفمبر

المطار.. ديسمبر 2018

25.9 ألف رحل طيران نقلت 2.7 مليون راكب و 34.1 ألف طن بضائع، مقابل 23.5 ألف رحلة طيران فى ديسمبر 2017 نقلت 2.2 مليون راكب و 31.4 ألف طن بضائع.