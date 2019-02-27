شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى مواد البناء" :الحكومة قد ترفض بعض مقترحات برنامج دعم الصادرات المقترحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن مجلسه قدم مقترحاته لوزارة الصناعة والتجارة بشأن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، مشيرا إلى أن كافة المجالس تقدمت بمقترحاتها وننتظر الشكل الجديد للبرنامج.

وأضاف جمال الدين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يمكن الإعلان عن رؤية المجلس لكونها موضع الدراسة حاليا من قبل الحكومة وكذلك كل المجلس، لافتا إلى أن بعض المقترحات قد تلقى قبولا لدى رئيس الوزراء وبعضها قد يتم رفضه لذلك الإعلان عن التفاصيل قد يكون سابق لموعده.

وبشأن موقف المجلس التصديرى لمواد البناء من مقترحات إنشاء مجلس أعلى للصادرات، قال وليد جمال، إنها فكرة جيدة جدا لكن نحن فى انتظار شكل هذا المجلس وطريقة عمله.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد يوم الأحد 17 فبراير 2019، اجتماعاً مع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، لاستعراض رؤيته بشأن برنامج تشجيع الصادرات ورد المتأخرات المستحقة للشركات التابعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس، تطور موقف صادرات القطاع من عام 2005 وحتى 2018، حيث حققت صادرات قطاعات المجلس باستثناء قطاع الحُلى عام 2018، 3.477 مليار دولار، بزيادة تمثل 13% عن عام 2017، وانخفضت صادرات قطاع الحُلى عام 2018 بنسبة 31 % مقارنة بعام 2017، مما أدى إلى انخفاض صادرات قطاعات المجلس بنسبة 4%، لتصبح إجمالى الصادرات 4.932 مليار دولار (وتمثل 23% من صادرات مصر غير البترولية.