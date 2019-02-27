تعرف على ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد فى 5 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام قليلة من الإعلان عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات المصرية، والذى يجرى تجهيزه حاليا من قبل وزارة الصناعة والتجارة، عقب مشاورات عدة دارت على مدار أكثر من شهر بين الحكومة والمجالس التصديرية، ينشر ”الخليج 365” أهم الملامح الجديدة لبرنامج دعم الصادرات فى 5 معلومات. - يرتكز البرنامج على 5 محاور أهمها زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة . - يهدف البرنامج الجديد لدعم الصادرات التركيز على تطوير المناطق الحدودية والصعيد. -ويسعى البرنامج لتطوير عمليات الشحن واللوجستيات. - التركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية - زيادة موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات. وكانت وزارة الصناعة، استضافت الاجتماع الأول لصياغة النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير يوم 5 فبراير 2019 وذلك بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية وبحضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وبعض ممثلى الجهات الرقابية، على أن يتم الإعلان عن البرنامج الجديد نهاية فبراير الجارى

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