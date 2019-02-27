"شوبا العقارية" تفوز بجائزة "أفضل مطور للعقارات الفاخرة للعام في الإمارات"

دبي - الخليج 365 :

حصدت شوبا العقارية ، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، جائزة "أفضل مطور للعقارات الفاخرة للعام في الإمارات" خلال حفل توزيع جوائز Luxury Network العالمية.

أقيم الحفل تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح، وباستضافة شبكة Luxury Network وCAEL. وتهدف هذه الجوائز العالمية إلى تكريم الشركات والعلامات التجارية الفاخرة ضمن عدة قطاعات نظير مبادراتها وإنجازاتها.

وقد تلقى شادي أصلان، نائب المدير العام للتسويق الجائزة بالنيابة عن شركة "شوبا العقارية" خلال حفل الاستقبال وتوزيع الجوائز الذي أقيم في "سيزارز بالاس بلوواترز دبي" بحضور نخبة من الشخصيات المرموقة في القطاع.

ويعد مشروع "شوبا هارتلاند" خياراً مفضلاً لدى المستثمرين العالميين في القطاع العقاري بفضل تجربة المعيشة الفاخرة والاستثنائية التي يقدمها هذا المشروع.

يذكر أن جوائز Luxury Network العالمية تهدف إلى تكريم الشركات والعلامات التجارية الفاخرة والناشئة على المستويات المحلية والدولية.