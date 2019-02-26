شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يحقق الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3226 ويخترق ليتحرك فوقه الآن، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، ممهداً الطريق أمام تحقيق هدفنا الممتد الذي يصل إلى 1.3360، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق 1.3226 مطلوب لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

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