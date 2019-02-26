الكهرباء: 19 ألف ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل المتوقع اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم، الثلاثاء، تبلغ 19 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد – في نشرته اليوم الثلاثاء – أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 24 ألفًا و500 ميجاوات مقابل 24 ألفًا و700 ميجاوات أمس الإثنين، حيث إن الحمل الأدنى أمس بلغ 16 ألفا و700 ميجاوات.

من جهته.. نوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الساعة 3:40 عصرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء، ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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