شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تمكن عملائها من تسديد فواتير الكهرباء والغاز والمصاريف الجامعية عبر المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فودافون مصرعن تقديمها خدمات جديدة في منظومة الدفع عن طريق المحمول من خلال فودافون كاش، لتمكن مشتركى الخدمة من سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بهم وأيضا تتيح لهم إمكانية تسديد مصاربف العديد من الجامعات الحكومية خلال جميع فروع فودافون كاش المنتشرة في محافظات مصر.

وتشمل خدمة تسديد المصاريف الدراسية لجامعات عين شمس وجامعة القاهرة والخاصة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس نظام الساعات المعتمدة، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس انتظام أو انتساب والمدينة الجامعية لجامعة القاهرة.

وأعلنت الشركة عن تعاقدها مع "فوري" للتوسع في نقاط تقديم الخدمات التي ستصل من خلال هذه الشراكة إلى أكثر من 100 ألف نقطة خدمة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توسيع نطاق خدماتها لتصل إلى أكبر عدد من العملاء.

صرح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لفودافون مصر، أن فودافون تسعى إلى تقديم المزيد من الخدمات التي تسهل حياة عملاءها، بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الجغرافية التي تغطيها في المزيد من المدن والمحافظات لخدمة المزيد من المناطق المحرومة من خدمات فودافون كاش، حيث استعانت الشركة بخبرات "فوري" من أجل تحقيق المزيد من الإنتشار في أكثر من 100 ألف نقطة خدمة جديدة بالإضافة إلى تواجدها من خلال فروع فودافون لتقديم الخدمات؛ لتتمكن بذلك من توفير وقت ومجهود العملاء حيث تجتمع هذه الخدمات في مكان واحد.

وأضاف فرومان أن خدمة فودافون كاش تعمل إتاحة المزيد من خدمات الشمول و تساهم فى زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى وذلك يتماشى مع إتجاه وزارة الإتصالات والدولة فى إتاحة المزيد من الخدمات التى تساعد التحول الرقمى وتسهل حياة المواطنين .

وقد صرح أشرف صبري، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فوري، أن شراكة فوري وفودافون هي تفعيل لسياسة فوري للوصول بالخدمات المالية إلى الأكثر إحتياجاً ومشاركة إيجابية من فوري وفودافون فى تحقيق الشمول المالى والحد من التداول النقدى وفى إطار ذات الشراكة فاننا سنقدم المزيد من الخدمات مثل تحصيل مصروفات المدارس الحكومية والعديد من الخدمات الاخرى.

وتُعد فودافون أول شركة تطلق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، وقد نمت الشركة على مدار الأعوام السابقة لتصبح الشبكة رقم 1 في مصر، ليس فقط من حيث حجم الايرادات ولكن أيضًا من حيث الاستحواذ على أكبر قاعدة عملاء، فهي تخدم أكثر من 42 مليون عميل (مايو 2018) وحصة سوقية تبلغ 43% من سوق المحمول في مصر.