شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية توقع اتفاقات من 3 شركات من كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقات إطارية مع ثلاث شركات طاقة في كوريا الجنوبية لاستكشاف فرص النمو محليا ودوليا. وتغطي الاتفاقات المبرمة مع كوريا جاس وشركة النفط الوطنية الكورية وجي.اس إنرجي فرصا للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال في قطاعات المصب والمنبع وتموين السفن.

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