شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يُبقي على خسائره رغم انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، وعلى الرغم من ضعف أداء "وول ستريت" وتحول الدولار الأمريكي نحو التراجع، أبقى المعدن النفيس على خسائره.



وتحولت العملة الأمريكية نحو الانخفاض عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" والتي أوضح خلالها بأن الاقتصاد في حالة صحية، ولمن من الضروري تبني سياسة الصبر إلى حين وضح الرؤية بشأن عدد من العوامل السلبية.



وعلاوة على ذلك، سرد "باول" العوامل السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي ومن بينها النزاع التجاري مع الصين والتقلبات في الأسواق المالية وضعف معدل التضخم.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.1 نقطة، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 96.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.1 نقطة.



وانخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:54 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1327.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1332.4 دولار وأدنى سعر عند 1325.5 دولار.