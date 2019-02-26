تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

(أ ش أ)

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم، الثلاثاء، تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت الهيئة – في بيان اليوم – أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته4 سفن بينما تتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات وتتواجد على الأرصفة 6 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.

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